Neuer Siem Reap-Angkor Flughafen eröffnet

Der neue Siem Reap–Angkor Airport aus der Luft: der neue Flughafen ist seit dem 16.Oktober am Netz.youtube/Khmer TimesDie Passkontrolle. Aktuell ist der Flughafen mit sieben Ländern verbunden.

Es ist der Touristenmagnet Kambodschas: die Tempelanlagen von Angkor Wat. Jedes Jahr besuchen rund zwei Millionen Menschen die Ruinen des einstigen Khmer-Reiches, das in seiner Blütezeit rund eine Million Menschen beherbergte. Wiederentdeckt wurden die Tempel mit unzähligen Fresken und überwuchert vom Dschungel 1860 von französischen Forschern. 1992 erklärte die Unesco die Ruinen zum Weltkulturerbe.

Das Einfallstor war bis zum 15. Oktober der Flughafen der nahegelegenen Stadt Siem Reap, der nur knapp fünf Kilometer von den berühmten Tempelanlagen entfernt lag. Der 1932 eröffnete und mehrfach ausgebaute Airport hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Daher beschloss die kambodschanische Regierung aufgrund des prognostizierten Passagierverkehrs schon 2010, einen neuen Flughafen zu bauen.Baubeginn war 2020. Seit dem 16. headtopics.com

Der neue Flughafen erstreckt sich über eine Fläche von 700 Hektar und liegt 40 Kilometer östlich von den Tempelanlagen. Das Terminal ist im traditionellen kambodschanischen Architekturstil gehalten und verfügt über 15 Fluggastbrücken. Die einzige Piste hat eine Länge von 3.600 Metern. Es gibt auch ein Frachtterminal.. In der ersten, jetzt eröffneten Ausbaustufe hat der Airport eine Kapazität von sieben Millionen Reisenden pro Jahr.

Aktuell werden 13 Destinationen in sieben Ländern angeflogen. Die wichtigsten Airlines sind Cambodia Angkor Air, Vietnam Airlines,

Weiterlesen:

aeroTELEGRAPH »

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Kapo Zürich: Zeitreise - Beobachtungsposten - VerkehrskontrolleBeobachtungsposten für eine Verkehrskontrolle auf der A3 (damals N3) Ende der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕