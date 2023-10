Neuer kehrt nach 324 Tagen zurück

Neuer kehrt nach 324 Tagen zurückBayern Münchens Captain Manuel Neuer gibt 324 Tage nach seinem schweren Ski-Unfall sein Comeback im Tor des deutschen Meisters. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Freitag die Rückkehr des 37-Jährigen beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern am Samstag gegen Darmstadt 98 an. «Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf», sagte Tuchel. Neuer hatte sich am 9.

Vier Verletzte in RomRund um das Europa-League-Gruppenspiel zwischen der AS Roma und Slavia Prag (2:0) ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Vor der Partie wurde ein Roma-Fan von einem Gäste-Anhänger mit Messerstichen verletzt. In der Folge wurden laut italienischer Medienberichte drei Tschechen festgenommen, nachdem sie sechs Polizisten angegriffen und teilweise verletzt hatten.

00:59 Video Am Donnerstag: Roma schlägt Slavia dank frühen Toren Aus Sport-Clip vom 26.10.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. Resultate

Neuer gibt Comeback beim FC Bayern MünchenNach mehr als zehn Monaten Verletzungspause wird Manuel Neuer sein Comeback beim FC Bayern München geben. Der Kapitän steht beim Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 wieder im Kader und erhält einen Platz in der Startelf. Weiterlesen ⮕

Zivilbevölkerung in Gaza: «Wir haben seit 16 Tagen keinen Strom mehr»Wie kommen Menschen im abgeriegelten Gazastreifen an Wasser, Essen und Strom? Wo suchen sie Schutz vor Luftangriffen? Betroffene erzählen. Weiterlesen ⮕

Basel: Euro-Airport evakuiert – zum vierten Mal innert sieben TagenSchon wieder ist der Basler Flughafen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Seit vergangenem Freitag bereits zum vierten Mal. Weiterlesen ⮕

- Erleichterung über EZB-Zinspause verpufft - Wenige Gewinner am Schweizer AktienmarktDie Schweizer Börse hat nach zwei Tagen mit Gewinnen am Donnerstag nachgegeben. Weiterlesen ⮕

Neuer Trailer zur Finalstaffel von «The Crown» zeigt Prinzessin Dianas SchicksalNetflix veröffentlicht einen neuen Trailer zur ersten Hälfte der Finalstaffel von «The Crown», der das Schicksal von Prinzessin Diana in den Fokus stellt. Die Episoden behandeln Dianas Beziehung mit Dodi Al-Fayed und ihren Unfalltod in Paris. Der Trailer zeigt auch Diana im Kampf gegen die Paparazzi und kurze Szenen aus Paris. Weiterlesen ⮕

Dr. Henry Puhl wird neuer CEO der TGW LogisticsDr. Henry Puhl wechselt von der KION Group zum oberösterreichischen Intralogistik-Spezialisten und wird ab Februar 2024 neuer CEO der TGW Logistics. Aktueller CEO Harald Schröpf verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wechselt in den Ruhestand. Das Transformations-Programm wird fortgesetzt, um dem Unternehmen neuen Aufschwung zu geben. Weiterlesen ⮕