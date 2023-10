Neuer gibt Comeback beim FC Bayern München

Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben. Das berichtete am Freitag der TV-Sender Sky. Die Entscheidung habe Trainer Thomas Tuchel in Absprache mit Neuer und Torwarttrainer Michael Rechner getroffen.

Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback. (dpa)Wegen verbotener Sportwetten ist Eishockey-Profi Shane Pinto vom NHL-Klub Ottawa Senators für 41 Spiele gesperrt worden. Er verpasst damit die Hälfte der Hauptrunde.

Offiziell unklar ist, gegen wen sich die Ermittlungen richten und wie der genaue Vorwurf lautet. «Bitte verstehen Sie, dass wir uns zu Details des Sachverhalts nicht weiter äussern werden», hiess es dazu vom DEB. Berichten des «Spiegel», des Bayerischen Rundfunks und der «Augsburger Allgemeinen» zufolge geht es um bereits in der Vergangenheit erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Übertragungs- und Werberechten. headtopics.com

Bereits vor einigen Jahren hatte es Kritik einiger Eishockey-Landesverbände gegeben. Dabei ging es um Verhandlungen über TV-Verträge und die Vergabe von Medienrechten.Cedric Badolo (echts) von Sheriff in Aktion gegen David Douline (links) von Servette während des Spiels der UEFA Europa League-Gruppe G zwischen Sheriff und Servette. Servette bleibt in der Gruppenphase der Europa League ohne Sieg.

«Meine Mannschaft wird gegen Brügge ein anderes Gesicht zeigen», versprach Croci-Torti nach der 1:2-Niederlage am Sonntag bei den Grasshoppers. Davon war in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Der Auftritt von Lugano in der ersten Halbzeit passte zum regnerischen und kühlen Wetter. Die Tessiner zeigten nichts Erwärmendes, agierten in der Offensive mehr als harmlos. Einziger Torschütze für Lugano Shkelqim Vadi (74.). headtopics.com

