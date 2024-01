Neuer Entwurf für EU-Schweiz-Deal vorgestellt

Endlich steht ein Entwurf für einen neuen EU-Schweiz-Deal. Unter Aussenminister Ignazio Cassis endeten 2021 die EU-Bilateralen in einem Debakel. Darum muss seine Parteikollegin Petra Gössi in der SRF-«Arena» den Polparteien lieb zureden.Eine aussergewöhnlich ruhige SRF-«Arena» war es: Es gab kein Geschrei, kaum Zwischenrufe, keinen SVPler, der die ganze Diskussion in seinem Sinne in die immer gleiche Richtung lenkte, keine Anfeindungen, keine genervten Seufzer.

Das liegt wohl am Thema: Der neue Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der EU, den der Bundesrat Ende 2023 verabschiedet hatte. Es ist der zweite Versuch von Bundesrat Ignazio Cassis mit der EU zu verhandeln. Und es soll keinen dritten Anlauf brauchen. Doch dafür ist Cassis auf den Zuspruch der Polparteien angewiesen. 2021 scheiterten die bilateralen Verhandlungen, weil sich die Linken und Gewerkschaften punkto Lohnschutz, die SVP punkto Personenfreizügigkeit querstellte





