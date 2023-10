Neue Vorgaben für Parmaschinken

Der Prosciutto di Parma, ist ein naturbelassener luftgetrockneter Rohschinken aus der Provinz Parma nordwestlich von Bologna. Er hat einen mild-würzigen Geschmack, ist von rosaroter Farbe mit feiner Fettmaserung, die Konsistenz ist zart.Parmaschinken ist ein luftgetrockneter Rohschinken, der traditionell in der Region um Parma erzeugt wird. Er trägt das europäische Schutzsiegel für Agrarerzeugnisse „g.U.“, geschützte Ursprungsbezeichnung.

Sämtliche Produktionsschritte, also Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung, müssen nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren in dem betreffenden Gebiet stattfinden. Das deutsche Bundeszentrum für Ernährung BZfE informiert aus seiner Internetseite über die Anpassung der Produktionsspezifikation beim Parmaschinken.

EU-Kommission genehmigt Änderung Der Verband der Parmaschinken-Hersteller ( Consorzio del Prosciutto di Parma ) ist seit 60 Jahren das offizielle Organ für die Bewahrung, den Schutz und die Förderung der Ursprungsbezeichnung „Prosciutto di Parma“. headtopics.com

Nachdem der Verband vor vier Jahren einen Antrag auf Änderungen in der Produktionsspezifikation bei der EU-Kommission eingereicht hatte, wurde diesem nun offiziell stattgegeben. . Einzelheiten hierzu erläuterte Frederico Galloni, Vizepräsident des Konsortiums, auf einer Pressekonferenz, die im Oktober 2023 anlässlich der Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung) in Köln stattfand.

Neue Reifezeit und Salzgehalt Die wohl wichtigsten Änderungen betreffen die Reifezeit und den Salzgehalt im fertigen Produkt. So erhöht sich die Mindestreifezeit von 12 auf 14 Monate. Die Obergrenze des Salzgehalts verringert sich von 6,2 auf 6 Prozent.

