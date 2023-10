Neue Veröffentlichungen von The Kills, Golden Apples, B77, Black Pumas und mehr

Das finden wir heraus im heutigen Querschnitt durch die neuen Releases des Tages – inkl. The Kills, Golden Apples, B77, Black Pumas...Audio Wir Walken eine Stunde mit Lou Reed On The Wild Side in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 108 Minuten 5 Sekunden.

Audio Velvet Two Stripes «No Spell For Moving Water»: Auf zum Aufbruch! in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 165 Minuten 3 Sekunden.Audio UK Big Guns in den Top 5 der Woche: IDLES, The Libertines, The Streets in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 56 Minuten 21 Sekunden.Audio The Streets: «Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch Platz für meine Musik allein gibt» in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 165 Minuten 23 Sekunden.

Warum unser Experte einen Forfaitsieg für Aarau fordert und wieso Baden Geld von Constantin bekommen könnteWieder kein Sieg für den FC Aarau – trotz 2:0-Führung gibt es nur ein Remis in Vaduz. Kommt er trotzdem zu drei unverhofften Punkten? Der FC Baden verliert derweil gegen Sion mit 0:4 und hofft auf das Porto-Kässeli des Walliser Präsidenten Christian Constantin. Alles dazu gibt es in der neusten Folge des Fussball-Talks. Weiterlesen ⮕

Richard Schumacher wurde nach dem Rutsch in Schwanden evakuiert: «Bin guten Mutes, dass es unser Haus nicht trifft»Seit dem Erdrutsch in Schwanden vom 29. August sind rund 100 Personen evakuiert worden. Einer von ihnen ist Richard Schumacher, der nach wie vor um sein Haus bangt. Weiterlesen ⮕

In Schweizer Unternehmen werden viele Arbeitsstellen automatisiert, trotzdem sind KMU in Sachen...Zürich (ots) - Künstliche Intelligenz, Cloud, Automatisierung und andere technologische Errungenschaften sollen unser Leben vereinfachen und unsere Produktivität steigern.... Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕

iOS 17.1 ist mit einer Reihe von neuen Features verfügbarApple hat iOS 17.1 veröffentlicht. Dieses bringt diverse neue Funktionen mit, die vor allem die Personalisierung weiter vorantreiben. Grosse Neuerungen bleiben vorerst aus. Weiterlesen ⮕

Knall am Kunsthaus Zürich: Der Beirat der neuen Bührle-Ausstellung tritt unter Protest zurückIn einer Woche wird die neu konzipierte Ausstellung der umstrittenen Sammlung Bührle eröffnet. Sie gefällt wohl Direktorin Ann Demeester, nicht aber dem wissenschaftlichen Beirat, mit dem sie entwickelt hätte werden sollen. Nun hat es geknallt. Weiterlesen ⮕