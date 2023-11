Neue Studie zur Fruchtbarkeit: Ist Mobilfunk schädlich für die Spermien?

Der Zusammenhang war besonders zwischen 2005 und 2007 deutlich und nahm danach ab. In diesem Zeitraum veränderte sich nicht nur das Nutzungsverhalten (es gibt inzwischen wohl keine jungen Männer mehr, die ihr Smartphone nur einmal pro Woche verwenden). Es verringerte sich auch die Sendeleistung der Mobiltelefone, was mit dem Wechsel der Mobilfunkstandards von 2G bis schliesslich 4G zusammenhängt.

In der Studie spielte hingegen der Aufbewahrungsort des Telefons – beispielsweise in der Hosentasche – keine Rolle. Und im Gegensatz zur Spermienkonzentration waren Beweglichkeit und Aussehen der Samenzellen nicht durch die Handynutzung beeinflusst. Aussagen zum Einfluss von Mobilfunkantennen lässt die Studie nicht zu. Doch die Strahlungsmenge ist bei Antennen im Vergleich zum eigenen Mobiltelefon «um Grössenordnungen tiefer», wie Röösli betont.

Trotz der Unsicherheiten findet es der Wissenschaftler richtig, dass die Öffentlichkeit über die Studie diskutiert. Die Uni Genf und das Swiss TPH informierten denn auch aktiv mit einer Medienmitteilung über die Ergebnisse. «Es ist unsere Aufgabe, Fakten zu kommunizieren, auch wenn sie nicht vollständig erklärbar sind», sagt Röösli.

Aus Sicht der mobilfunkkritischen Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (Aefu) ist die Studie beunruhigend. «Die Studie bestätigt die Sorge der Aefu, dass zusätzlich zu Pestiziden und Weichmachern aus Plastikartikeln auch elektromagnetische Strahlung wesentlich zur Abnahme der Spermienqualität beiträgt», schreibt Aefu-Präsident Bernhard Aufdereggen auf Anfrage.

