Neue Regelung ermöglicht flexiblere Namensführung für Ehegatten und Kinder

Der Doppelname soll für die Ehegatten deutlich flexibler als im alten Recht wiedereingeführt werden. Neu sollte er auch für Kinder möglich sein. Das beschlossDie Vernehmlassung zur entsprechenden Gesetzesänderung hatte offene Türen eingerannt. Parteien und Kantone bevorzugen dabei mehrheitlich die vorgeschlagene «grosse Lösung» – Kritik gab es an der Nichteinbeziehung des Kinderrechts. Dieser Kritik hat die Rechtskommission nun Rechnung getragen.

Nebst den bestehenden Möglichkeiten der Namensführung gibt es gemäss der Vorlage neu eine weitere Möglichkeit: Es soll möglich sein, dass die beteiligtenkönnen, einen Doppelnamen zu tragen. Die Kinder sollen einen Doppelnamen tragen können, der sich aus den Namen der Eltern zusammensetzt, wenn die Eltern das wünschen.

Eine Minderheit beantragt, nicht auf die Vorlage einzutreten. Eine weitere Minderheit beantragt, die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen, mit dem Auftrag, zum alten Recht vor 2013 zurückzukehren. In einem nächsten Schritt wird die Kommission den verabschiedeten Entwurf und Bericht dem headtopics.com

