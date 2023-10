Neue Mehrheiten im Nationalrat verändern politische Agenda

Die Wahlen 2023 sind durch und es zeigt sich, dass es im Nationalrat einen Rechtsrutsch gegeben hat. Die Online-Wahlhilfe Smartvote hat analysiert, wie sich dies nun auf konkrete Themen wie Klima, Migration und Krankenkassen auswirkt. Untersucht wurden dafür die Smartvote-Antworten der gewählten Nationalräte und Nationalrätinnen 2019 und 2023 zu den Themen Klima und Umwelt, Migration und Krankenkassen.

Klima und Umwelt Migration Krankenkassen «Smartvote-Angaben mit Vorsicht geniessen» Box aufklappen Box zuklappen Politikerinnen und Politiker füllen Smartvote aus, um ihre politische Haltung offenzulegen. Laut Sarah Bütikofer, Politologin der Universität Zürich mit Schwerpunkt Parlamentsforschung, sind die Angaben von Politikerinnen und Politikern auf Smartvote jedoch nicht immer vertrauenswürdig.

SRF News: Wie fest stimmt die Haltung der Politikerinnen und Politiker auf Smartvote mit dem überein, was sie dann im Parlament wirklich abstimmen? Sarah Bütikofer: Die wichtigste Äusserung der Politikerinnen und Politiker in Bezug auf ihre Haltung ist bereits ihr Parteibeitritt und ihre Parteizugehörigkeit. Smartvote ist für die Wählenden da. Bei Smartvote geht es einfach darum, den Wählenden zu zeigen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten im konkreten Fall positioniert sind. headtopics.com

