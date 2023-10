Neue Ladenöffnungszeiten in Bern: Länger am Samstag, kürzer am Donnerstag

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft startet in Bern ein Test für neue Ladenöffnungszeiten.Am Samstag eine Stunde länger einkaufen, am Donnerstagabend dafür nur noch bis 20 Uhr. So lautet der Kompromiss von Wirtschaft und Arbeitnehmervertretern in der Stadt Bern. Die Kantonsregierung setzt diesen Kompromiss nun um – als Pilotversuch bis Ende 2025.

Ab dem Samstag, 2. Dezember dürfen die Läden in der Berner Innenstadt am Samstag bis 18 Uhr geöffnet haben. Dafür dürfen sie im Gegenzug am Donnerstag nicht mehr bis 21 Uhr offen sein. Letzteres gilt auch für Geschäfte, die am Samstag weiterhin um 17 Uhr schliessen werden.

Die neue Regelung betrifft alle Geschäfte im Berner Unesco-Perimeter – also vom Hirschengraben bis hinunter zur Nydeggbrücke. Der Regierungsrat hat dafür eine sogenannte Versuchsverordnung in Kraft gesetzt. Gegen diese kann kein Referendum ergriffen werden. headtopics.com

Die neuen Öffnungszeiten sollen den veränderten Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung entgegenkommen, wie der Kanton in seiner Mitteilung vom Freitag schreibt. «So soll sich der Detailhandel, der schon länger unter Druck ist, im Vergleich zum Onlinehandel besser positionieren können.»Die längeren Samstagsöffnungszeiten gelten vorerst bis am 31. Dezember 2025.

Im Verlauf des Jahres 2025 will Ammanns Wirtschaftsdirektion betroffene Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die Wirtschaftsverbände befragen und danach entscheiden, wie es weitergeht. Ist der Versuch erfolgreich, soll die neue Regelung ab 2026 vom Kantonsparlament ins Gesetz geschrieben werden – und für den ganzen Kanton gelten. headtopics.com

Die spätere Ladenschliessung am Samstag ist ein lang gehegter Wunsch der grösseren Detailhändler in der Stadt Bern. Gegenüber dieser RedaktionDie Unia ist nicht mehr im Boot

