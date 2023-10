Neue klinische Daten zu Multipler Systematrophie veröffentlicht

Klinische Daten vom Biotechunternehmen AC Immune sind im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht worden. Dabei geht es um den bildlichen Nachweis von Patienten mit Multipler Systematrophie (MSA), wie das Biotechunternehmen am Freitag mitteilte.

Die Daten stammen aus einer Studie für einen PET-Tracer als bildgebendes Mittel zur Identifizierung von Patienten mit MSA, einer neurodegenerativen Erkrankung. Bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) wird eine radioaktiv markierte Substanz – ein sogenannter Tracer – verabreicht, der sich im Körper verteilt. Anhand dieser Verteilung werden Stoffwechselvorgänge im Körper gemessen.

Konkret handelt es sich um einen Alpha-Synuclein (a-syn) Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Tracer. Die klinische Studie mit dem experimentellen a-syn-PET-Tracer ACI-12589 wurde den Angaben zufolge von der Michael J. Fox Foundation (MJFF) für Parkinsonforschung unterstützt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der PET-Tracer bei Patienten mit MSA eine frühere und genauere Diagnose ermöglichen könnte. headtopics.com

Von ABB bis Züblin – erhalten Sie sofort eine E‑Mail, sobald ein neuer Artikel zum Unternehmen Ihrer Wahl erscheint.

Weiterlesen:

FuW_News »

Wahl-Fails: Falsche Daten, schlechter Kleber, vergessene CouvertsDie Panne des Bundes bei der Berechnung der Wähleranteile ist wohl historisch. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass es bei Wahlen zu Fehlern kam. Weiterlesen ⮕

Zwölf neue Kursziele für Schweizer AktienDie US-Notenbank Fed wird ihren nächsten Zinsentscheid treffen. Die Disinflation in der Wirtschaft setzt ein. Die Aktien von Technologieunternehmen könnten unter höheren Zinssätzen leiden. Unternehmen wie Amazon haben ihre Prognosen übertroffen. Weiterlesen ⮕

Neue Formen von Gottesdiensten mit der Goll-Orgel in St.GallenIn der Kirche St.Laurenzen in St.Gallen wird erstmals ein musikalisch-meditativer Gottesdienst mit der neuen Goll-Orgel stattfinden. Anschließend gibt es ein gemeinsames Frühstück in der Denkbar. Weiterlesen ⮕

Das neue Album von Mister Milano: Dolce Vita mit bitterem NachgeschmackSelten hat italienische Popmusik so aufregend getönt wie auf dem neuen Album der Bieler Band. Dennoch würde in Italien niemand dafür die Jukebox anwerfen. Warum bloss? Weiterlesen ⮕

Neue Gesprächsreihe mit Johannes Dullin: «Es gibt in Bern nicht die ganz grossen Stars»Keine fancy Late-Night-Show, sondern ein leichter Moment der Zwischenmenschlichkeit: So stellt sich Moderator Johannes Dullin «Mittwoch Deluxe» vor. Weiterlesen ⮕

Manor-Gebäude in Zürich wird renoviert und erhält neue LädenDas ehemalige Manor-Gebäude in Zürich wurde aufwendig renoviert und beherbergt nun neue Geschäfte. Die Besitzerin Swiss Life hat das Gebäude umgestaltet, nachdem das Warenhaus Anfang 2020 geschlossen wurde. Weiterlesen ⮕