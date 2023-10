Neue Kehrichtverbrennungsanlage in Oftringen geplant

Für rund 250 Millionen Franken soll ennet der Luzerner Kantonsgrenze eine neue KVA gebaut werden. Am Freitag hat der Verwaltungsrat der Renergia Zentralschweiz AG über den Planungskredit befunden.Nahe der Luzerner Kantonsgrenze, in Oftringen, soll für zirka 250 Millionen Franken eine neue Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entstehen. Diese soll die bisherige veraltete Anlage ersetzen.

Wie es in einer Mitteilung heisst, liegt nun der Antrag für den Projektierungskredit von 5 Millionen Franken vor. Die Planung werde rund zwei Jahre dauern. Die Projektpartner haben sich geeinigt, diese Projektierungskosten aufzuteilen. 65 Prozent soll die Renergia mit Sitz in Perlen übernehmen und 35 Prozent die Erzo KVA. Wie es weiter heisst, hat der Verwaltungsrat der Renergia den Anteil von 3,25 Millionen Franken an seiner Sitzung am Freitagabend bewilligt.

Gemäss der Mitteilung werden die Kapazitäten der neuen Anlage gebraucht. Denn aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums werde in der Schweiz generell mit steigenden Abfallmengen gerechnet, «wobei das Mittelland überdurchschnittlich wachsen dürfte». headtopics.com

Zum Thema Verkehr sei nach heutigem Stand der Planung davon auszugehen, dass das Projekt «Renzo» eine Erhöhung des Gesamtverkehrs von 0,1 Prozent auf der Nigglishüsler- und Wiggertalstrasse verursachen dürfte. «Das Gesamtverkehrsaufkommen bleibt somit ungefähr gleich», heisst es weiter.Erzo KVA lädt die Oftringer Bevölkerung sowie alle weiteren Interessierten zu einer Infoveranstaltung am 1. November von 19 bis 20.

