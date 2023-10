Neue Gutachten im Prozess um versuchten Mord gefordert

Im Prozess um mehrfachen versuchten Mord vor dem Zürcher Obergericht hat die Verteidigerin des 24-jährigen Beschuldigten neue Gutachten verlangt. Die bestehenden kritisierte sie als inhaltlich und formal ungenügend und mangelhaft.Ein 24-Jähriger muss sich am Donnerstag vor dem Zürcher Obergericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrfachen versuchten Mord vor.

Seine Verteidigerin beantragte einen Wechsel in eine Massnahme für junge Erwachsene. Zudem sei ein neues psychiatrisches Gutachten und ein neues verkehrstechnisches und unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Die bestehenden Gutachten seien ungenügend. Das Gericht will nach Abschluss der Beweisaufnahme über die Anträge entscheiden.

Laut Anklage hat der Schweizer im Oktober 2019 in Winterthur in einem gestohlenen Auto eine Polizistin angefahren und lebensgefährlich verletzt. Eine zweite entging knapp der Kollision. Das Bezirksgericht Winterthur verurteilte den Mann im März 2022 wegen mehrfachen versuchten Mordes zu 16 Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe und ordnete eine stationäre Massnahme an. headtopics.com

