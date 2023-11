Neue Gesetze zur Landschaftsqualität und Vernetzung

Bis 2027 müssen die Kantone Projekte für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität aufgleisen. Man würde meinen, die rund drei Jahre bis dahin würden reichen, um alles auf die eine «neue» Spur zu bringen. Zumindest der Kanton Graubünden hat das schon geschafft (siehe Kasten)





BauernZeitung1 » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zubringer Bachgraben – Diese Bedingungen stellt der Bund für einen Baubeginn ab 2027Der Bund bietet nun doch Hand, die Autobahnanbindung ins Allschwiler Bachgrabenareal zügig zu bauen. Doch dafür müssen die beiden Basel die Forderungen aus Bern erfüllen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Dritter Nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel 2023 bis 2027Die Schweiz setzt bei der Bekämpfung des Menschenhandels auf Prävention, Strafverfolgung, Opferschutz und Zusammenarbeit. Für die Jahre 2023 bis 2027 hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 16. Dez…

Herkunft: polizeiCH - 🏆 28. / 26,25 Weiterlesen »

Einschätzung zum Kapitalmarkttag – VAT gibt sich Ziele für 2027Einschätzung zum Kapitalmarkttag: VAT gibt sich Ziele für 2027: Der Vakuumventilhersteller setzt sich neue, attraktive Mittelfristziele. Die Prognose für das laufende Jahr wird grösstenteils bestätigt.

Herkunft: FuW_News - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

News aus dem Radsport - WM 2027 in Frankreich – Van Vleuten mit EllbogenbruchDie Rad-Weltmeisterschaften 2027 werden in Hochsavoyen in Frankreich und damit in Grenznähe zur Schweiz stattfinden. srfRad UCI cycling srfsport

Herkunft: srfsport - 🏆 52. / 20,16 Weiterlesen »

Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes und Festlegung des Mindestfinanzbedarfs und des horizontalen Ausgleichssatzes für die Finanzausgleichsperiode 2024 - 2027Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes und Festlegung des Mindestfinanzbedarfs und des horizontalen Ausgleichssatzes für die Finanzausgleichsperiode 2024 - 2027 via presseportal_ch ots news Medienmitteilung

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Vertrag bis 2027 - Wie erwartet: Gladbach ersetzt Sommer durch OmlinGoalie Jonas Omlin wird bei Mönchengladbach wie erwartet Nachfolger von Yann Sommer. Er unterschrieb bis Sommer 2027. srffussball srfsport

Herkunft: srfsport - 🏆 52. / 20,16 Weiterlesen »