Neue Geldquellen für die Stiftsbibliothek? +++ Gallusmarkt feiert 40-Jahr-Jubiläum +++ Lateinmonat November: Von Schauspielen, Schamanismus und Kometen ++

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.

Die Übernahme des Betriebsdefizits von 867'000 Franken sei vor diesem Hintergrund derzeit noch vertretbar, so der Administrationsrat weiter. Gleichzeitig signalisiert er Bereitschaft, geeignete Verhandlungen zu führen und zu prüfen, inwiefern politische Gemeinden der Region Beiträge beisteuern könnten. «Auch in den Gesprächen mit den Regierungen von Stadt und Kanton soll es Thema sein und bleiben.

Der Gallusmarkt an der Favrestrasse 6 in St.Gallen eröffnete 1983. Fabio Giannuzzi hat vor 20 Jahren seine Lehre im dortigen Coop gemacht und ist seit einem Jahr Geschäftsführer im Coop Gallusmarkt. Als Geschäftsführer ist er für insgesamt 150 Mitarbeitende verantwortlich, darunter elf Lernende. Giannuzzi sagt: «Unsere Stammkundschaft ist das Tüpfelchen auf dem i. Ihnen liegt unser Laden am Herzen und sie uns. headtopics.com

Weiter geht es eine Woche später, am Mittwoch, 22. November. Peter Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kulturmuseums St.Gallen, präsentiert einen Lese- und Geschichtenabend zu Ulrich von Hutten (1488-1523). Wer jetzt erst mal googeln muss, wer das ist, der erfährt von Peter wissenswertes über den Renaissance-Humanisten und «Poesie, Kirchenkritik, Kriegsgetümmel». Der Abend beginnt um 18.15 Uhr im Kulturmuseum.

Erst nachdem das Blaulicht des Patrouillenfahrzeug eingeschaltet wurde, leistete die Frau Folge und fuhr mit ihrem Auto hinter dem Patrouillenfahrzeug her. Bei der Ausfahrt Oberbüren versuchten die Polizisten abermals, das Auto von der Autobahn zu weisen. Die Frau schenkte den Anweisungen jedoch erneut keine Beachtung und setzte ihre Fahrt Richtung St.Gallen fort. headtopics.com

Super League: St. Gallen – GC im Liveticker
Nach zwei Siegen in Serie spielen die Grasshoppers heute beim FC St. Gallen. Das Spiel im Liveticker.

