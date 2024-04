Neue Führung für die Berghof Erlebnis AG in St. Urban

Die Berghof Erlebnis AG in St. Urban steht unter neuer Führung. Natascha Roos (Geschäftsführerin) und Reto Roos (Catering), das bisherige Gastgeberpaar, wollen sich auf ihr Unternehmen Tuck-Tuck-Catering fokussieren. Neu leiten Andrea Lieb, Brigitte Grüter und Nadja Bösiger den Berghof. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die drei Frauen bringen langjährige Erfahrung in Gastronomie, Kulinarik und Organisation mit, heisst es weiter.

Der Wechsel erfolgte bereits per April, somit gibt es keinen Unterbruch.Der Berghof, der über 80 Jahre lang ein Übergangsheim der Luzerner Psychiatrie war, fungiert seit Mai 2023 als Event-Location und Bed and Breakfast. Die Berghof Erlebnis AG bietet zudem Catering an und setzt auf Agrotourismus

