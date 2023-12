Neue Erkenntnisse zu Hamas-Tunneln vorgelegt - Die Nacht im Überblick

Das israelische Militär hat neue Erkenntnisse zum weitreichenden Tunnelsystem der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen veröffentlicht. Eine entscheidende Rolle spiele der Palästina-Platz im Zentrum der Stadt Gaza, teilte die Armee am Mittwoch mit. Von dort sollen «Büros und Wohnungen der politischen sowie militärischen Hamas-Führung» unterirdisch erreichbar gewesen sein. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Am Sonntag hatte die Armee bereits die Freilegung eines Tunnelnetzes im Norden bekannt gegeben





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Geisel spricht über Hamas-Gefangenschaft +++ Israel: Grösstes Hamas-Tunnelsystem freigelegtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Israel und Hamas einigen sich auf Verlängerung der FeuerpauseDie israelische Regierung und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die Verlängerung der Feuerpause um einen Tag geeinigt. Premier Netanjahu will die Hamas weiterhin vernichten und den Gazastreifen «entradikalisieren». Doch die ganz grosse Aufgabe stehe erst danach an, sagt Nahostexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

İsrail ve Hamas Ateşkes ve Esir Değişimi Konusunda Anlaştıİsrail ve Hamas, ateşkes ve rehine ve esir değişimi konusunda anlaştı. Hamas, kompromis gereği, radikal İslamcı Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakacağını ve bunun karşılığında Gazze Şeridi'nde dört gün ateşkes sağlayacağını belirtti. Dış haberler editörü Susanne Brunner, en önemli soruları açıklıyor.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Bundesrat will Hamas als terroristische Organisation einstufenNach dem Massaker an israelischen Zivilisten will der Bundesrat die Hamas als terroristische Organisation einstufen. Doch besondere Eile hat er nicht. Bis Ende Februar soll ein Entwurf für ein Bundesgesetz vorliegen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Hamas-Verbot: Der Bundesrat lässt sich ZeitDer Bundesrat vertritt seit dem 11. Oktober – vier Tage nach den grausamen Terrorangriffen, die von der Hamas aus dem Gazastreifen gegen Zivilistinnen und Zivilisten in Israel verübt wurden – die Ansicht, dass die Hamas als terroristische Organisation eingestuft werden sollte. Er hatte dem Aussenministerium EDA daher den Auftrag gegeben, die rechtlichen Optionen für ein Verbot der Organisation zu prüfen. Alle Bundesratsparteien sind dafür. Trotzdem lässt sich der Bundesrat Zeit mit dem Hamas-Verbot. Den Plan für ein beschleunigtes Verfahren hat er fallen gelassen. Nun soll die normale, gemächliche Prozedur reichen – heisst: Bis zu einem Hamas-Verbot dauert es mindestens ein Jahr. Hintergrund sind grundsätzliche Bedenken im Bundesratszimmer.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln zwischen Israel und HamasDie zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen verzögert sich. Der genaue Zeitpunkt der Feuerpause soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »