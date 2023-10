Neue Erkenntnisse im Fall der getöteten Schweizerin in Delhi : Medienberichten zufolge nutzte der mutmassliche Täter Astrologie und versprach wertvolle Edelsteine, um mit ausländischen Frauen Freundschaften zu schliessen. Wie indische Medien berichten, geht die Polizei in Delhi davon aus, dass der 33-jährige Gurpreet Singh diese Taktik auch einsetzte, um sich mit der im Kanton Zürich wohnhaften Frau anzufreunden und sie zu überreden, nach Indien zu reisen .

Oktober an einem Strassenrand in der Millionenstadt. Den neuesten Medienberichten zufolge wusste die Familie der Getöteten nichts von Gurpreet Singh. Auch darüber, dass die Frau nach Indien reiste, sei die Familie laut Polizeiangaben nicht informiert gewesen. Polizei untersucht das Handy der Getöteten Der 33-Jährige befindet sich in U-Haft und wird von der Polizei in Delhi befragt.

Weiterlesen:

20min »

Delhi: Schweizerin ermordet – Verdächtiger verstrickt sich in WidersprücheNach einem Leichenfund in Indien vor knapp einer Woche ist der Verdächtige weiterhin in U-Haft. Denn nicht nur er, sondern auch seine Familie stellen sich gegenüber den Behörden quer. Weiterlesen ⮕

– der tägliche Podcast – So planen die Basler Parteien die Wahlen 2024: Wer heiss gehandelt wird, wer zwingend bleiben mussErkenntnisse aus dem politischen Hinterzimmer – mit spannenden und überraschenden Namen. Weiterlesen ⮕

Kriens LU: Kontrolle in Kontaktbar - drei Frauen festgenommenIn Kriens hat die Luzerner Polizei am letzten Freitag eine Kontrolle in einer Kontaktbar durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Stadt Kriens LU: Kontrolle in Kontaktbar - drei Frauen festgenommenIn Kriens hat die Luzerner Polizei am letzten Freitag eine Kontrolle in einer Kontaktbar durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Kriens LU: Drei Frauen bei Kontrolle im Rotlichtmilieu festgenommenIn Kriens LU hat die Polizei am Freitag eine Kontrolle in einer Kontaktbar durchgeführt. Drei Personen wurden festgenommen. Die Betreiberin wurde angezeigt. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: Weniger Frauen im Schweizer ParlamentVon 42% auf 38,5% Weiterlesen ⮕