Neue Co-Leitungen für das Amt für Kultur im Kanton St.Gallen

Die Regierung hat Christopher Rühle und Sabina Brunnschweiler als Co-Leitungen für das Amt für Kultur gewählt, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Übergreifende Leitungsaufgaben würden die neuen Amtsleitenden gemeinsam bearbeiten. Die Verantwortung bezüglich der einzelnen Bereiche des Amtes, das rund 100 Mitarbeitende zählt, werde aber aufgeteilt.

Das Co-Leitungsmodell sei ein Wunsch der beiden Führungspersonen. Aufgrund der Grösse und der Unterschiede der Aufgaben und Abteilungen des Amtes für Kultur bringe die Aufteilung der Amtsleitungsfunktion viele Vorteile. So könnten sich die Verantwortlichen besser in Einzelthemen einarbeiten und vor Ort stärker präsent sein.

Sabina Brunnschweiler ist im Toggenburg aufgewachsen. Sie hat Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Allgemeine Geschichte und Publizistik studiert. Sabina Brunnschweiler war mehrere Jahre lang im Kanton St.Gallen als Journalistin tätig und wechselte dann für einige Jahre in das Amt für Kultur, wo sie in der Abteilung Kulturförderung arbeitete. 2011 wechselte sie zum Kanton Zürich in die Fachstelle Kultur. headtopics.com

Sabina Brunnschweiler und Christopher Rühle werden ihre Funktionen als neue Co-Leitenden des Amtes spätestens per 1. April 2024 antreten. Bis dahin wird die bisherige interimistische Leitung des Amtes, der Christopher Rühle bereits bis jetzt angehört, in angepasster Form fortgesetzt.

Bruno Zanga ist seit dem 1. November 2011 Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen. Er hat sich nun entschieden, auf Ende April mit 62 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Regierungsrat Fredy Fässler bedauert den Weggang Zangas ausserordentlich.

