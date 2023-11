Netflix hat 15 Millionen Nutzer in Abo mit Werbung

So werden Nutzer mit Werbe-Abonnement bald auch Sendungen für später herunterladen können und das Bild wirdWerbekunden werden zusätzlich zu den bisherigen 15- und 30-Sekunden-Clips auch 10, 20 und 60 Sekunden lange Spots veröffentlichen können.

Nach vorherigen Angaben von Netflix entscheiden sich für das Abo mit Werbung in den Ländern, wo es verfügbar ist, rund 30 Prozent Die Entwicklung geht mit dem Vorgehen gegen das Teilen von Accounts über einen Haushalt hinaus einher. Zugleich könnte Netflix sich mit dem Angebot einen Teil der Werbegelder sichern, die bisher ins klassische lineare TV fliessen.

