Net Zero Carbon Intelligent Campus gewinnt Energy Globe Award

Der Net Zero Carbon Intelligent Campus, gebaut von der Yancheng Power Supply Company von State Grid Jiangsu und Huawei, gewinnt den Energy Globe Award. Vor kurzem fand in Shenzhen die Verleihung des Energy Globe Award statt. Der Net Zero Carbon Intelligent Campus in der Provinz Jiangsu, China, der gemeinsam von Huawei und State Grid realisiert wurde, war das einzige chinesische Projekt, das diese Auszeichnung erhielt.

Die Auszeichnung würdigt die herausragenden Beiträge der Yancheng Power Supply Company von State Grid Jiangsu und der Huawei Electric Power Digitalization BU in den Bereichen Energiewende sowie grüne und nachhaltige Entwicklung. Birgit Murr, Handelskonsulin und stellvertretende Leiterin des österreichischen Generalkonsulats in Guangzhou und Überbringerin des Preises, erklärte, dass 'der Net Zero Carbon Intelligent Campus in der Provinz Jiangsu, China, internationale Anerkennung als Modell für globale Kohlenstoffneutralität und nachhaltige Entwicklung erlangt hat.





