Nestlé Aktien im Abwärtstrend

Seit Ende 2021 geht es für die Aktien von Nestlé abwärts. Was die Gründe für die Kursschwäche sind - und was Anleger angesichts der ungewöhnlichen Baisse machen sollen. Kontinuierlich abwärts. 23 Prozent ist die Aktie seither gesunken, allein 8 Prozent in diesem Jahr. Das ist enorm viel Verlust für die Rendite-Maschine Nestlé, dessen Aktie von 37 Franken im Jahr 2009 bis auf einen Rekord von fast 130 Franken Ende 2021 gestiegen war.

In den letzten 20 Jahren beträgt die Kursrendite knapp 450 Prozent. Anleger rätseln über die Kurserosion. Den Hauptgrund dafür sieht Patrik Schwendimann, Analyst bei der ZKB, in den stark gestiegenen Langfristzinsen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen lag Ende Dezember 2021 noch bei 1,5 Prozent und ist im Oktober 2023 vorübergehend auf 5,0 Prozent gestiegen - der höchste Stand seit 2007. Obligationen stehen in Konkurrenz zu Aktien, eine höhere Obligationenrendite drückt dementsprechend auf deren Bewertung





