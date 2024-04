Nemo hat gute Chancen auf den Eurovision-Sieg

Am 9. Mai singt Nemo in Malmö um die Wette. Beschert Nemo dieses Jahr der Schweiz den ersten Eurovision-Sieg seit 36 Jahren? Das scheint durchaus möglich zu sein: Die Hoffnung aus Biel belegt seit dem 1. April bei den Wettbüros den ersten Platz bei den möglichen ESC-Gewinnenden . Deshalb wird Nemo aktuell eine Gewinnchance von 19 Prozent vorausgesagt.

Der Song «The Code» stieg nach einem Live-Auftritt bei SRF am vergangenen Samstag und der Teilnahme an einem Musikevent in Madrid am selben Tag an die Spitze der Charts. Auf Platz zwei und drei finden sich die Kandidaten von Kroatien und Italien. Die Schweizer ESC-Delegation ist zwar begeistert, hält sich aber noch bescheiden: «Das ganze Team freut sich riesig über diesen Zuspruch, das gibt uns Rückenwind. Bis zum Wettbewerb dauert es aber noch fünf Wochen und bis dahin kann sich noch vieles ändern. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Auftritt, sind am Proben und haben noch viel zu tun bis Malm

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



20min / 🏆 50. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eurovision Song Contest: Nemo könnte der Schweiz den Sieg bringenDer Künstler, der die Schweiz mit dem Titel «The Code» vertritt, steht derzeit bei den Wettbüros auf dem ersten Platz.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Schweiz hat gute Chancen auf den Sieg beim Eurovision Song ContestEin Blick auf die Wettquoten der letzten Jahre zeigt, dass die Aussichten auf den Sieg für die Schweiz sehr gut sind, sollte Nemo von Platz eins aus in den Wettbewerb starten.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Bringt Nemo den ersten ESC-Sieg nach 36 Jahren heim?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Eurovision Song Contest: Nemo auf Platz 1 bei den WettbürosNach den ersten Auftritten gilt Nemo als Favorit auf den Sieg beim ESC. Ein bisschen Euphorie ist durchaus angebracht.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Eurovision Song Contest: Nemo will Waffenstillstand im Nahen OstenDieses Jahr sorgt die Teilnahme von Israel beim Eurovision Song Contest für Diskussionen. Nun geben mehrere Acts – darunter Nemo – ein Statement ab.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Schweizer Hoffnung Nemo liegt bei ESC-Wettquoten ganz vorne!Tritt Nemo in die Fussstapfen von Céline Dion? Der Song des Musiktalents aus Biel BE wird beim diesjährigen ESC als Favorit gehandelt!

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »