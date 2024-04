Nein-Komitee warnt vor Zweiklassenmedizin in der Schweiz

Das überparteiliche Nein-Komitee gegen die « Kostenbremse-Initiative » der Mitte hat am Montag in Bern vor einer Zweiklassenmedizin in der Schweiz gewarnt. Der Zugang zur Gesundheit sversorgung für Grundversicherte sei bei einer Annahme der Initiative am 9. Juni nicht mehr garantiert, teilten Vertreterinnen und Vertreter von SVP, SP, FDP, GLP und Grünen sowie des Berufsverbands des Pflegefachpersonals und des Hausärzteverbands mit.

Nicht nur die Politik ist alarmiert, auch Mediziner warnen davor, dass die Kostenbremse bei den Krankenkassen ungewollte Folgen haben werde. «Konkret würden wir die Zusatzversicherten zuerst behandeln und die anderen verschieben oder nur noch Zusatzversicherte in unseren Praxen neu aufnehmen.

Die Massnahmen müssen im folgenden Jahr wirken. Wie stark die Kosten längerfristig steigen dürfen, muss das Parlament im Gesetz festlegen. Der Schweiz drohe ein ähnliches Szenario, sollte die «Kostenbremse-Initiative» angenommen werden. Man müsse nur zu den Nachbarn, nach Österreich, schauen. Dort würde man kaum noch Haus- und Kinderärzte finden, die nur zulasten der Kassen abrechnen. Der schlichte Grund: Die Tarife decken die Kosten nicht.

