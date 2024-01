Negativland: Pioniere der Soundcollage und Samplingtechniken

Negativland sind Nerds in Reinform. Schon Ende der 1970er-Jahre sampeln und collagieren sie Radioübertragungen und basteln daraus Hörtrips für offene Ohren. Lange, bevor die Technik mit Hip-Hop durch die Decke geht, erfinden die Kalifornier mit Sampling eine eigene Sprache zwischen Musik und Radiokunst. Der neue Dokumentarfilm über ihre Karriere, «Stand By for Failure» läuft diesen Samstag als Schweizer Premiere am Norient Festival in Bern.

Wer oder was ist Negativland? Box aufklappen Box zuklappen Negativland sind eher ein experimentelles Musikkollektiv als eine Band, gegründet 1979 von Mark Hosler in Kalifornien. Sie gelten als Pioniere auf dem Gebiet von Soundcollage- sowie Samplingtechniken und arbeiten vorwiegend mit aufgenommenen Radioübertragungen, die sie auf mehreren Tonspuren collagieren und neu arrangieren. Negativland gelten als Vorreiter jeglicher Plunderphonics-Acts. Ihren Einfluss hört man beispielsweise bei DJ Shadow, The Residents oder The Avalanche





