Nazi-Plunder in Ostschweizer Brockenhäusern: «Derzeit kaufen die Leute alles, was ein Hakenkreuz draufhat»

Experten sind schockiert und bald könnte die Politik den Handel verbieten.In einem Brockenhaus im Kanton Thurgau zeigt ein Verkäufer auf eine frisch eingetroffene Lieferung: eine blau-gelbe Flagge, auf der ein Reichsadler samt Hakenkreuz prangt. «Eigentlich müsste ich die Flagge verbrennen, aber derzeit kaufen die Leute alles, was ein Hakenkreuz draufhat», sagt der Verkäufer, der anonym bleiben will.

Wie steht die Basler Baudirektorin Esther Keller (GLP) zum Teilrückbau der Osttangente? Und warum will der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) acht Spuren bei Schweizerhalle? Ein Gespräch über Strasse, Schienen und den neuen Tiefbahnhof.

Larina Baumann ist Ostschweizer Fussballerin des Jahres – Christian Witzig macht das Rennen bei den MännernMit knapp 1200 Gästen ist die elfte Ausgabe der Ostschweizer Fussballnacht wieder ein voller Erfolg. Es gibt acht Ehrungen. Vor allem aber generiert der Charity-Anlass für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz mit 100'000 Franken erneut einen schönen Batzen. Weiterlesen ⮕

