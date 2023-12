Natur- und Umweltschutzverbände stoppen Wolfsjagd in Graubünden

Die grossen Natur- und Umweltschutzverbände sorgten am Freitag für einen Stopp der Wolfsjagd in Graubünden. Kommende Woche dürfte das Wallis ins Visier geraten. In Graubünden ist die Jagd auf den Wolf gestoppt. Gleiches will Pro Natura im Wallis erreichen. (Bild: Adobe Stock) Der Kanton Graubünden hatte am Freitag die Jagd auf Wölfe abrupt gestoppt. Die Jägerschaft wurde vom zuständigen Amt offenbar schriftlich informiert.

Im Schreiben wird eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht als Grund für den Jagd-Stopp genannt. Gegenüber Tamedia bestätigte Pro-Natura-Mediensprecherin Nathalie Rutz die Beschwerde. «Als Anwälte der Natur lassen wir entsprechende Abschussverfügungen gerichtlich prüfen», wird sie in dem Artikel zitiert. Zum Inhalt der Beschwerde machten die Naturschützer vorerst keine genaueren Angaben. Gemäss «Blick» wollen sie am Montag informieren.Erwartet wird, dass Anfang Woche auch im Kanton Wallis eine Beschwerde gegen die Wolfsregulierung eingereicht wir





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erster Abschuss bei Wolfsjagd im WallisWalliser Wildhüter schiessen ersten Wolf während Wolfsjagd: Am ersten Tag der Wolfsjagd haben Wildhüter im Wallis am Freitag einen Jungwolf des Augstbord-Rudels geschossen. Dieses Rudel ist eines von sieben, das der Bergkanton vollständig beseitigen will.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Solaranlagen: Graubünden überholt das Wallis im ExpresstempoGraubünden überholt das Wallis im Express-Tempo. Ein kleiner Energieversorger in der Surselva ist bei der Planung weit voraus. Wie hat er das geschafft? Kurze Entscheidungswege und handeln statt reden, sagt der Chef.

Herkunft: sonntagszeitung - 🏆 33. / 53 Weiterlesen »

Absage von Zermatt-Rennen: «Die Natur hat im Skisport immer das letzte Wort»Das erste Zermatt-Rennen fällt dem Schnee und Wind zum Opfer. Die Veranstalter geben sich für Sonntag jedoch weiter zuversichtlich.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Gesucht: Wolfsjäger mit ruhiger Hand und ausreichend SitzfleischMehrere Rudel sollen im Dezember und Januar in der Schweiz präventiv geschossen werden. Unter anderem das Wallis und Graubünden wollen mehrere Rudel eliminieren. Wie bereiten sich die beiden Kantone darauf vor? «Jäger können im Wallis auf einem Formular ankreuzen, welches Rudel sie schiessen wollen», sagt Korrespondent Matthias Baumer.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Im Misox wütet der GötterbaumDie Biodiversität in Graubünden leidet seit Jahren an invasiven Neophyten. Im Misox wütet eine Pflanzenart, die nicht so heilig ist, wie es der Name vorgibt: Der Götterbaum treibt sein Unwesen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Novemberwanderung im hügeligen AppenzellerlandÜber Brücken, durch Wälder und vorbei am Kloster Wonnenstein. Eine Wanderung in der Natur, die den Kreislauf in Schwung bringt und für warme Füße sorgt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »