Nationalrat Mike Egger referiert über Fleischmärkte und Schweinemarkt

Mit Nationalrat und Direktionsmitglied der Micarna, Mike Egger, referierte am Dienstag an der Anicom Tagung der Sektion Mittelland ein glühender Fleischverfechter. Neben den Fleischmärkten und dem Sorgenkind Schweinemarkt, wurden auch die neuen Alterslimiten für Haartiere thematisiert.Der Schweinemarkt ist auch ein Jahr nach der Marktentlastung noch nicht zur Normalität zurückgekehrt. Nach wie vor wird zu viel Schwein produziert, die Preise sind nicht kostendeckend.

(Bild: Daniela Joder) Der Fleischverbrauch in den Privathaushalten geht zurück. Dies liegt daran, dass auch öfters auswärts gegessen wird. Ungebrochen ist der Trend zu billigem Geflügel. (Bild: Quelle Anicom / Grafik BauernZeitung) Wer in der Schweiz Schlachttiere oder Eier produziert, kommt am Marktvolumen der Migros­Tochter Micarna fast nicht vorbei. (Bild: Quelle Micarna / Grafik BauernZeitung) Die Landwirte produzieren zwar weniger, bei den Schweinen ist es jedoch immer noch zu viel, um kostendeckende Preise auszuhandel





AARGAUERZEİTUNG: Ernährungsinitiative: Nationalrat Mike Egger verteidigt FleischEine neue Initiative will die Landwirtschaft stärker auf die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln ausrichten. Fleisch soll zum Luxusgut werden. Dagegen wehrt sich SVP-Nationalrat und Fleischfachmann Mike Egger vehement. aargauerzeitung

SRFNEWS: Debatte um Solarpflicht - Mike Egger, weshalb wollen Sie neue AKW statt Solaranlagen?Der Nationalrat beschloss gestern, dass er nur für Neubauten und erhebliche Um- und Erneuerungsbauten eine Solarpflicht möchte. SVP-Nationalrat Mike Egger erklärt, warum er dagegen stimmte. Für nicht wenige Leute ist SRF ein einfacher Dieb, bzw. ein linker Steuerbetrüger. Dank Leuthard und deWeck. Erwiesenermasse ist SRF ein links- u. de-lastig. Quotenfrauen und -männer ohne Rückgrat grabschen seit 3 Jahren in meinem Portemonnaie und ich frage mich, warum? Gleichzeitig subventionieren wir die Krankenkassenprämien... während das Fernglotzen krank macht. Muss, wer nie TVapparat gehabt hat, die Fernsehtrottel finanzieren? Sozialismus fanboys ssssrrrrfffffe?

20MİN: Mike Egger: Aus Spargründen – SVP will Nationalräten die Mittagspause kürzenDas Parlament soll sparen. Um die Kosten des National- und Ständerates ist eine heftige Debatte entbrannt. Die Mittagspause soll gekürzt werden, fordert SVP-Nationalrat Mike Egger nun.

TAGBLATT_CH: Klimaschutz-Gesetz: Martina Munz sagt Ja, Mike Egger sagt NeinAm 18. Juni stimmt die Schweiz über den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ab. Wird die Vorlage angenommen, stehen Fördergelder im Umfang von 2 Milliarden Franken für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen zur Verfügung. SP-Nationalrätin Martina Munz befürwortet die Massnahmen, SVP-Nationalrat Mike Egger ist dagegen.

SRFNEWS: Agrarpolitik im Nationalrat - Nationalrat gegen neue Klimaziele in der AgrarpolitikKeine neuen Vorgaben bei Treibhausgasen und Tierwohl: Der Nationalrat folgt in der Agrarpolitik 2022 dem Ständerat.

BAUERNZEİTUNG1: Schweinemarkt, Bundesratswahl und Basiskommunikation – das waren die Themen an der Anicom-Regionaltagung - bauernzeitung.ch«2023 wird kein Bombenjahr, aber die Marktlage bei den Schweinen wird entspannter», sagte Julius Jordi, Anicom-Leiter Ostschweiz. Darauf hoffen wohl alle Schweinehalter. Aber an der Regionalversammlung ging es nicht nur um den Schweineabsatz. Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands, war zu Gast und brachte die Bundesratswahl vom 7. Dezember und Departementsverteilung aufs Tapet.

