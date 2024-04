Nationalrat fordert Verwaltung des Rütli durch die Eidgenossenschaft

Dieser Inhalt wurde am veröffentlichtSeit über 160 Jahren wird das Rütli von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft verwaltet. Der Nationalrat fordert nun aber, dass diese Verwaltung an die Eidgenossenschaft übergeht. Er hat dazu eine Motion aus der SVP angenommen.

Sie verlangt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Eidgenossenschaft und der SGG über die Zusammenarbeit betreffend das Rütli so rasch wie möglich zu kündigen. Die Eidgenossenschaft als Besitzerin müsse das Rütli selber verwalten. Der aktuelle SGG-Präsident Nicola Forster stand im Herbst 2023 auf der GLP-Nationalratsliste, wurde aber nicht gewählt. Aeschi hatte seinen Vorstoss im Herbst eingereicht. Ende 2023 kündigte Forster per Mitte 2024 seinen Rücktritt an. Nach der Verabschiedung einer neuen Strategie sei ein Meilenstein erreicht, begründete er dies.

Rütli Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft Eidgenossenschaft Nationalrat Motion

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



swissinfo_de / 🏆 9. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nationalrat: Eidgenossenschaft soll die Rütliwiese verwaltenDer Nationalrat fordert, dass die Verwaltung des Rütlis von der SGG an die Eidgenossenschaft übergeht.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Zentralisierte Verwaltung: Was bedeutet der Umzug der UBS zur Credit Suisse für die Stadt?Brugg möchte das Bankengebäude an der Hauptstrasse 1 und das Geschäftshaus an der Stapferstrasse 10 kaufen. Nach über 70 Jahren Prüfung diverser Projekte soll die Stadtverwaltung zeitnah über moderne Arbeitsplätze und einen hindernisfreien Zugang verfügen. In diesem Jahr sollen die Weichen – auch für die Bank – gestellt werden.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Migros-Delegierte wählen verkleinerte VerwaltungDie Delegierten des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) haben am Samstag ihre neue Verwaltung mit 13 Mitgliedern gewählt. Zuvor bestand diese aus 23 Personen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Apple-Geräte-App für Windows – Verwaltung von iPhone und iPad auf dem PCBisher haben Sie auf dem Windows-PC Ihr iPhone oder iPad mit iTunes aktualisiert, Backups erstellt oder Daten aller Art abgeglichen. Diese Aufgabe übernimmt jetzt die neue App „Apple Geräte“ oder „Apple Devices“

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Microsoft erleichtert die Verwaltung von Anrufaufzeichnungen in TeamsMit Call Record Insights bietet Microsoft eine Lösung zur einfacheren Verwaltung von Anrufaufzeichnungen in Teams. Die neue Funktion ermöglicht einen automatischen Abruf von Anrufdatensätzen und rationalisiert die Datenerfassung.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Mauscheleien bei Anstellungen in Verwaltung der Stadt GenfNach Enthüllungen über problematische Anstellungen im Departement für Planung, Bau und Mobilität (DACM) reagiert die Stadt Genf.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »