National League am Mittwoch - Effizienter HCD jubelt einmal mehr gegen Genf

Nordström und Stransky sorgen für die WendeDie Gastgeber gingen in der 14. Minute durch Alessio Bertaggia in Führung. Joakim Nordström glich für die Davoser in der 18. Minute im Powerplay aus. Matej Stransky machte die Wende in der 36. Minute perfekt. Trotz einem Schlussfurioso konnte die Mannschaft von Coach Jan Cadieux den starken Sandro Aeschlimann im Davoser Tor nicht mehr bezwingen.

Dank dem Sieg überholte das Team von Trainer Josh Holden in der Tabelle Lugano und ist neu Fünfter. Genf bleibt auf Platz 7, liegt aber neu 4 Punkte hinter Davos.

