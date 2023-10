Nati-Trainerin Inka Grings analysiert Schwedens Schwächen

Von Patrick Lämmle, aus GöteborgNati-Trainerin Inka Grings lässt sich bezüglich der Aufstellung nicht in die Karten blicken.Am Freitag trifft die Schweiz in der Nations League auswärts auf Schweden, die aktuelle Weltnummer 1 im Frauenfussball. Am Tag vor dem Spiel beantwortet Nati-Trainerin Inka Grings auch unangenehme Fragen.Inka Grings versichert an der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Schweden (Freitag, 18.

Der Fokus liegt demnach voll und ganz auf der Partie gegen die Weltnummer 1. Und da macht Grings die Analyse des Spiels der Italienerinnen gegen Schweden Mut. Denn die Trainerin hat Schwächen ausgemacht, besonders im Umschaltspiel. Das Mittel, um das auszunutzen? «Wir werden wahnsinnig viel Speed aufbieten.»

Dass in den letzten fünf Spielen keine Schweizerin mehr getroffen hat, bereitet Grings noch keine Bauchschmerzen, es sei aber innerhalb des Teams schon ein Thema. «Aber ich kann versprechen, zumindest im Training haben wir jetzt ein paar Mal das Tor getroffen und auch sehr schön.»Einerseits sind da die angeblich überwundenen Differenzen zwischen Nati-Trainerin Inka Grings und Ana-Maria Crnogorcevic. headtopics.com

Crnogorcevic erhalte eine Pause, um sich auf ihre Situation und Zukunft auf Vereinsebene konzentrieren zu können, begründete Grings den Entscheid damals. Noch vor dem Zusammenzug unterschrieb die bei Barcelona überraschend ausgebootete Crnogorcevic dann einen Vertrag bei Atlético Madrid. In den Medien kursierten Meldungen, wonach die 33-Jährige wegen offener Kritik an der Trainerin nicht mehr im Aufgebot figuriere.

Schliesslich besuchte Grings die Spielerin in Madrid, um alles offen anzusprechen und Differenzen aus der Welt zu schaffen. Nun ist Crnogorcevic wieder dabei. Aber ist auch alles wieder gut? «Sie ist munter, sie ist fröhlich, wie alle anderen. Wir trainieren, wir beschäftigen uns mit Schweden und Fussball. Und ich glaube, dass das Thema jetzt auch mal beendet werden sollte», macht Grings den Deckel drauf. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Vor dem Spiel gegen Schweden - Grings: «Wollen nicht ins offene Messer laufen»Nati-Trainerin Inka Grings vor dem Nations-League-Spiel gegen Schweden. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Rückkehr von Svenja Fölmli: Hoffnungsschimmer für die Schweizer NatiNach einer Verletzungspause kehrt Stürmerin Svenja Fölmli in das Schweizer Nationalteam zurück. Die Nati hat unter Trainerin Inka Grings Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Die Bilanz ist schwach, doch Fölmli könnte eine Lösung sein. Weiterlesen ⮕

Schweizer Nati entgeht knapp einer Blamage gegen WeissrusslandDie Schweizer Nationalmannschaft erreicht gegen die Weltnummer 105 des Fifa-Rankings, Weissrussland, nur ein 3:3-Unentschieden. Die Bilanz der letzten vier Spiele ist ernüchternd und es werden Fragen zur Leistung des Trainers und der Defensive aufgeworfen. Weiterlesen ⮕

News zur Nationalmannschaft - Patzer kostet Schweiz keine WeltranglistenpositionDie Schweizer Nati erzielt zwar zwei späte Tore, verpasst aber gegen Belarus den erwarteten Pflichtsieg. Weiterlesen ⮕