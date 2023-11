Nati-Direktor Pierluigi Tami gibt keine Garantie für Trainer Murat Yakin

Verbandspräsident Dominique Blanc langt sich an den Kopf, Nati-Direktor Pierluigi Tami grinst. Im SFV und bei der Nati geht im Moment Vieles nicht zusammen.Verbandspräsident Dominique Blanc hat vor dem letzten Zusammenzug gesagt, man reise sicher mit Murat Yakin an die EM. Der Trainer selber verweist auf das Wort des Präsidenten. Doch nun ist nichts mehr sicher.

Denn Nati-Direktor Pierluigi Tami findet nach diesem enorm enttäuschenden Zusammenzug mit nur zwei Punkten aus drei Spielen und dem Verpassen des Gruppensiegs deutliche Worte und gibt keinerlei Garantie ab, dass der Nati-Coach am 1. Januar immer noch Yakin heisst. Blick: Pierluigi Tami, diese Qualifikations-Kampagne muss als ungenügend eingestuft werden. Einverstanden?Absolut! Natürlich ist das wichtigste Ziel erreicht worden, nämlich uns zu qualifizieren. Aber ich war in den letzten Monaten besorgt um die Qualifikation und hatte ernste Zweifel, weshalb ich nach dem Kosovo-Spiel echt erleichtert war. Weil wir das in einem Moment geschafft haben, in welchem das Team ineffizient ist. Wir sind auch nicht mehr soli





Wie weiter? Murat Yakin gibt für die schwierigen letzten Wochen vor allem dem fehlenden Glück die SchuldPierluigi Tami neigt sich schon vor dem Satzende in Richtung des Fragestellers. Streicht ihm beinahe zärtlich über die Schulter und sagt: «Das ist eine schöne Frage. Aber ich habe keine Antwort darauf.» Was der Journalist vom Direktor der Schweizer Nationalmannschaften wissen wollte: ob er bereits eine Short- oder eine Longlist mit Namen möglicher Nachfolger für Murat Yakin zusammengestellt hat. Nein, ganz so weit geht Tami in dieser Bukarester Nacht dann doch nicht in der Trainerfrage. Aber er geht weit. Weiter, als man es ihm vielleicht zugetraut hätte, der sich einst 2019 mit dem Satz vorgestellt hatte: «Ich möchte nicht stören.» Mitternacht ist bereits vorbei, als Tami redet und erklärt. Je ausführlicher und detaillierter seine Auslegeordnung wird, umso klarer wird auch, was Yakin im Dezember bevorsteht: Es ist so etwas wie eine zweite Bewerbungsrunde für den Posten des Schweizer Nationaltrainers.Es ist Tami wichtig, Yakins Leistung zu würdigen

