Nati-Coach Fischer bietet Lehmann als einzigen Neuling auf

Das Aufgebot in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Aeschlimann Sandro (HC Davos), Berra Reto (Fribourg-Gottéron), Van Pottelberghe Joren (EHC Biel-Bienne) Verteidiger: Berni Tim (Genève-Servette HC), Egli Dominik (HC Davos), Geisser Tobias (EV Zug), Heldner Fabian (Lausanne HC), Kukan Dean (ZSC Lions), Le Coultre Simon (Genève-Servette HC), Marti Christian (ZSC Lions), Müller Mirco (HC Lugano)

Stürmer: Ambühl Andres (HC Davos), Andrighetto Sven (ZSC Lions), Bertschy Christoph (Fribourg-Gottéron), Heim André (HC Ambri-Piotta), Herzog Fabrice (EV Zug), Hofmann Grégory (EV Zug), Lehmann Marco (SC Bern), Malgin Denis (ZSC Lions), Martschini Lino (EV Zug), Riat Damien (Lausanne HC), Richard Tanner (Genève-Servette HC), Schmid Sandro (Fribourg-Gottéron), Senteler Sven (EV Zug), Simion Dario (EV Zug), Thürkauf Calvin (HC...

Das Team reist am kommenden Montag nach Finnland, um sich optimal auf das Turnier vorzubereiten. «Im Aufgebot ist ein grosser Teil der letzten WM-Mannschaft», erklärt Patrick Fischer. «Wir wollen den WM-Spirit wieder aufnehmen und dort weiterarbeiten, wo wir vor dem Sommer aufgehört haben.»

Aus Rücksicht auf die Mannschaften, die in der Champions Hockey League mitspielen, habe er auf verschiedene Spieler dieser Klubs verzichtet. Auf die Ziele für die Euro Hockey Tour angesprochen, sagt Fischer: «Wir wollen als Team weiter zusammenwachsen und konstant hohe Leistungen abrufen, egal wie die Umstände sind.»

