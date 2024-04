Nasa plant, Menschen und Autos auf den Mond zu schicken

Noch in diesem Jahrzehnt will die Nasa wieder Menschen auf den Mond schicken – und Autos. Dazu gab die US-Raumfahrtbehörde jetzt Details bekannt.Ihr erklärtes Ziel: der Mond. Kandidaten für das «Artemis»-Programm bei ihrer Abschlusszeremonie in Houston, Texas (5. März 2024).An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Drei Unternehmen sollen im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa künftig Mondfahrzeuge bauen. Die privaten Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines, Lunar Outpost und Venturi Astrolab seien für den insgesamt 4,6 Milliarden Dollar umfassenden Auftrag ausgewählt worden, teilte die Nasa am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«Artemis»-Programm: Nasa lässt drei Unternehmen Mondfahrzeuge bauenNoch in diesem Jahrzehnt will die Nasa wieder Menschen auf den Mond schicken – und Autos. Dazu gab die US-Raumfahrtbehörde jetzt Details bekannt.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Japanische Mondsonde sendet nach Mond-Nacht wieder BilderDie japanische Mondsonde Slim hat nach ihrer zweiten zweiwöchigen Mond-Nacht neue Bilder zurück zur Erde gesandt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

USA wollen Eisenbahn auf dem Mond bauenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Elon Musks Image schreckt viele Käufer von Tesla-Autos abDem Erfolg des Elektroautopioniers Tesla aus den USA tat das kontroverse Image von Elon Musk lange keinen Abbruch. Doch das hat sich nach Einschätzung von Fachleuten geändert.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Zwei Autos kollidieren, nachdem Postauto Kolonne überholtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Reform zur besseren Versicherung von MenschenEine Reform zur besseren Versicherung von Menschen wird vorgeschlagen. Die Reform würde 359.000 Menschen, hauptsächlich Frauen, besser versichern. Teilzeitarbeitende und Niedrigverdienende würden von der Reform profitieren. Allerdings hätte die Reform auch Auswirkungen auf die Renten von 169.000 Menschen, insbesondere Frauen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »