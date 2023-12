Nancy Faeser warnt vor Häuserkampf zu Silvester: «Sinnlose Gewalt, blinde Wut»

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser warnt vor Häuserkampf zu Silvester und bezeichnet ihn als sinnlose Gewalt und blinde Wut. Sie betont die Notwendigkeit, die Einsatzkräfte zu unterstützen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Allerdings wird kritisiert, dass die Regierung keine Konsequenzen aus den vergangenen Krawallen gezogen hat und der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen weiterhin uneingeschränkt ist.





