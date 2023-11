Nahost-Konflikt: Einziges Krebs-Spital in Gaza stellt Betrieb ein

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium tausende Menschen, über zehntausende weitere sollen verletzt worden sein. Israels Militär fordert die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen seit Tagen zur Evakuierung auf. Über hundert Entführte befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas, die sie als Schutzschilde verwendet.

