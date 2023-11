Nahost-Konflikt: Ausländer können Gazastreifen verlassen

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium tausende Menschen, über zehntausende weitere sollen verletzt worden sein. Israels Militär fordert die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen seit Tagen zur Evakuierung auf. Über hundert Entführte befinden sich weiterhin in der Gewalt der Hamas, die sie als Schutzschilde verwendet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Nahost-Konflikt: Erste Ausländer verlassen GazastreifenDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Das israelische Militär meldet am Dienstag die Tötung eines wichtigen Kommandanten der Hamas.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Paris ist alarmiert: Nahost-Konflikt könnte auf Banlieues übergreifen – so will die Regierung Macrons Gegensteuer gebenFrankreich fürchtet sich zunehmend vor dem Import des Nahostkonflikts in seine Vorstadtzonen und darüber hinaus. Die Regierung ergreift nun Gegenmassnahmen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Netanyahu lehnt Waffenruhe im Nahost-Konflikt abDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine Waffenruhe im Kampf gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas abgelehnt. Er betonte, dass Israel nicht gegenüber Terrorismus und Barbarei kapitulieren werde.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Nahost-Konflikt: Wichtiger Hamas-Kommandant getötetDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Das israelische Militär meldet am Dienstag die Tötung eines wichtigen Kommandanten der Hamas.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

20MIN: Nahost-Konflikt: Einziges Krebs-Spital in Gaza stellt Betrieb einDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Das israelische Militär meldet am Dienstag die Tötung eines wichtigen Kommandanten der Hamas.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

20MIN: Nahost-Konflikt: Zerstörung beim Flüchtlingslager DschabaliaDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Am Mittwoch wurde bei einem Angriff das Flüchtlingslager Dschabalia zerstört.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕