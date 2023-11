Näfels GL: Kollision zwischen zwei Autos – eine Person verletzt

Gleichzeitig war eine 21-jährige Autofahrerin im Unterdorf in Richtung Niederurnen unterwegs. Als die 57-Jährige in den fliessenden Verkehr einfuhr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die 21-Jährige erlitt dabei Fussverletzungen und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. An den Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Es kam zu starken Behinderungen im Abendverkehr.Duski Imbiss: Ihr kulinarisches Tor zu kurdischen Köstlichkeiten in GlarusAuto Eicher AG in Mollis GL: Suzuki-Lokalvertreter, Werkstatt und Pannendienst

