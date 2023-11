Nachwuchsspieler des FC Basel scheitert an Sprung in erste Mannschaft

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Dornach-Coach Neumayr: «Wollen konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen»Der ehemalige Super-League-Profi Markus Neumayr arbeitet seit Sommer als Trainer beim SC Dornach. Im Interview mit Nau.ch zieht er eine erste Zwischenbilanz.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: VERIT Immobilien Basel: Ryan Gauci Maistre wird neuer StandortleiterSehr geehrte Medienschaffende Ryan Gauci Maistre übernimmt die Leitung des VERIT Immobilien Standorts Basel. Von dort aus betreut VERIT Immobilien den Grossraum Basel-Stadt...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Ciriaco Sforza spricht über den Wechsel von Heiko Vogel zum FC BaselDer blue Sport Experte Ciriaco Sforza äußert sich zum Wechsel von Heiko Vogel zum FC Basel und nimmt den neuen Trainer Fabio Celestini unter die Lupe.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Stress im deutschen Gesundheitswesen: Eine Pflegekraft zieht nach BaselEine Pflegekraft berichtet von den stressigen Arbeitsbedingungen im deutschen Gesundheitswesen und ihrer Entscheidung, nach Basel zu ziehen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Unhaltbare Zustände: Jugendzentrum in Basel von Fernbusreisenden missbrauchtDas Gundeldinger Jugendzentrum Purple Park in Basel beklagt unhaltbare Zustände durch Fernbusreisende, die das Gelände vor dem Jugendzentrum als öffentliche Toilette und Müllhalde nutzen. Die provisorische Bushaltestelle wurde aufgrund des Ausbaus des Basler Bahnhofs SBB eingerichtet und soll noch bis 2025 bestehen bleiben.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto verletztAm 31.10.2023, um 17:45 Uhr ereignete sich beim Spalenring Ecke Heinrichsgasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrrad.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕