Nachrichten aus Gaza: Einblicke in das Leben im Krieg

In unmittelbarer Nachbarschaft: «Es sind zweistöckige Häuser ganz in unserer Nähe, die zerbombt wurden», schreibt Mostafa, von ihm stammen auch die Bilder in diesem Beitrag.«Ich träume davon, in Frieden leben zu können, einfach ein normales Leben zu haben.» Als diese Whatsapp-Nachricht aus Gaza kommt, sind wir schon seit vier Tagen im Austausch.

Den Kontakt hat ein gemeinsamer Bekannter hergestellt, der schreibt, es gäbe zwar viele gute Journalisten und Autorinnen in Gaza, aber die meisten seien nicht mehr erreichbar. Mostafa aber reagiert sofort, als ich mich an einem Dienstag­nachmittag bei ihm melde. Zehn Tage ist es her, dass militante Hamas-Kämpfer Israel angegriffen, 1400 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln genommen haben. Kurz darauf begann Israel, den Gaza­streifen zu bombardieren und die Versorgung komplett zu unterbinde

TAGESANZEİGER: Prozess gegen deutschen Sänger: Ein Davidstern, ein Réceptionist und ein virales VideoGil Ofarim behauptet, er habe in einem deutschen Hotel nicht einchecken können, weil er Jude sei. Ab heute Dienstag steht der 41-Jährige wegen Verleumdung vor Gericht.

SUEDOSTSCHWEİZ: Ein Monat nach Hamas-Angriff: Israels Truppen kämpfen «tief» in GazaEinen Monat nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel sind Bodentruppen der israelischen…

SRFNEWS: Weltraumexperte Bruno Stanek - Mister Raumfahrt wird 80 und glaubt an ein Leben auf dem MarsBruno Stanek erklärt den Weltraum

TAGESANZEİGER: Ständeratswahl in Genf: Der Populist Mauro Poggia triumphiert, die Grüne Lisa Mazzone beginnt ein neues LebenGenf schickt mit Mauro Poggia (MCG) und Carlo Sommaruga (SP) zwei 64-jährige Männer in den Ständerat – und wählt die 35-jährige Lisa Mazzone (Grüne) ab. Die SVP erzielte einen Achtungserfolg, aber blieb chancenlos.

SUEDOSTSCHWEİZ: Minister fordert Sicherheitszonen um Siedlungen ohne «Araber»Einen Monat nach Beginn des Gaza - Krieg es hat ein israelischer Minister Sicherheitszonen ohne…

REPUBLİKMAGAZİN: «Wir haben das Gefühl, dass wir dem Tod näher sind als dem Leben»Zwei Wochen in Gaza -Stadt: ein Whatsapp-Tagebuch aus dem Krieg .

