Nachfrage nach Säule-3a-Fonds mit Aktien steigt

Die Nachfrage nach Fonds mit hohem Aktien anteil in der Säule 3a steigt. Bei den Gebühren gibt es grosse Unterschiede. Am günstigsten sind Vorsorge-Apps.Bis zu 7056 Franken können Angestellte mit einem AHV-pflichtigen Einkommen bis Ende Jahr in die Säule 3a einzahlen. Das lohnt sich einerseits steuerlich, da der Betrag im kommenden Jahr in der Steuererklärung als Abzug geltend gemacht werden kann.

Andererseits zahlt sich das in der Altersvorsorge aus: Bei regelmässigen Einzahlungen und richtigen Anlageentscheiden steht nach der Pensionierung ein stattliches Vermögen zur Verfügung. Die Vergangenheit zeigt, dass sich langfristig mit Aktien die besten Renditen erzielen lassen. Eine breite Diversifikation in verschiedene Wertschriften schützt vor dem Totalverlust, wenn ein einzelnes Unternehmen pleitegeht. Seit einigen Jahren bieten Finanzdienstleister zunehmend Säule-3a- Fonds mit Aktien an





