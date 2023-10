Nachfolge von Walter Thurnherr - Vizekanzler Rossi will neuer Bundeskanzler werden

«Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», liess sich der 55-jährige Rossi in der Mitteilung der Grünliberalen zitieren.

Seit Mai 2019 ist Rossi Vizekanzler und führt den Bereich Bundesrat der Bundeskanzlei. Er habe die fachlichen und persönlichen Kompetenzen für die Funktion, schrieb die GLP. Er sei mehrsprachig und als Führungsperson geschätzt, ein «lösungsorientierter Vermittler zwischen den Departementen» und «ein aktiver Gestalter der digitalen Transformation der Bundesverwaltung».

Zum von Rossi geführten Bereich Bundesrat gehört die Sektion, die die rund 2500 Geschäfte betreut, die der Bundesrat pro Jahr verabschiedet. Ebenso organisiert diese Sektion die Beantwortung der jährlich rund 1300 Vorstösse aus den Räten. Als Vizekanzler ist Rossi an den wöchentlichen Sitzungen des Bundesrates mit dabei. headtopics.com

Rossi ist gelernter Koch und hat nach dieser Ausbildung Wirtschaft und Recht studiert. Danach unterrichtete er als Handelslehrer, bevor er ab 1999 als Direktor die Berufsfachschule Biel leitete. 2009 übernahm er das Präsidium der Kaufmännischen Rektorenkonferenz des Kantons Bern, und im Oktober 2010 wechselte er in die Bundeskanzlei.

Nachfolger gesucht – Parteien halten sich bedecktBundeskanzler Walter Thurnherr (Mitte) kündigte Mitte August seinen Rücktritt an. Seine Nachfolge wird am 13. Dezember geregelt – am gleichen Tag findet die Gesamterneuerungswahl des Bundesrats statt.

Die SVP äusserte sich zu möglichen Kandidaturen noch nicht. Sie wolle spätestens Ende November informieren, hiess es von der wählerstärksten Partei. Die Grünen und die FDP bekundeten gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor kurzem kein Interesse an dem Amt. SP und Mitte halten sich noch bedeckt.

Im Schatten der Nachfolgediskussionen für Bundesrat Alain Berset geht fast vergessen: Am 13. Dezember wird die Bundesversammlung auch die Nachfolge des abtretenden Bundeskanzlers Walter Thurnherr wählen. Bei dessen Rücktrittsankündigung hatte einzig die SVP als wählerstärkste Partei einen Anspruch auf den immer mal wieder als «achten Bundesrat» titulierten Posten erhoben. Die anderen Parteien hielten sich mit Ansprüchen bislang zurück. Nun preschen die Grünliberalen vor. Wie sie am Montag mitteilen, hat ihre Fraktion gleichentags ihren Vize-Bundeskanzler Viktor Rossi zur Wahl nominiert. «Ich stehe für Kontinuität an der Spitze der Bundeskanzlei und möchte die Digitalisierung der Verwaltung konsequent vorantreiben», wird Rossi in der Mitteilung zitiert. Ross ist seit Mai 2019 Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Würde Rossi im Dezember von der Bundesversammlung gewählt, wäre er der erste Bundeskanzler der Grünliberalen. Nach den Verlusten bei den nationalen Wahlen vor gut einer Woche hatte die GLP zudem erklärt, im Dezember auf eine eigene Kandidatur für den Bundesrat verzichten zu wollen. Bereits seit 2009 ist André Simonazzi neben Rossi zweite Vizekanzler der Eidgenossenschaft. Der 55-jährige Unterwalliser ist in dieser Funktion auch Bundesratssprecher und tritt damit öfter in der Öffentlichkeit auf als Rossi. Simonazzi gehört der SP an

