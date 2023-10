Nachfolge Alain Berset: So stehen die Chancen der SP-Bundesratsanwärter

Das Rennen um die Nachfolge von Alain Berset geht in die heisse Phase. Seit dem Anmeldeschluss durchleuchtet die parteiinterne «Prüfungskommission» die Kandidatin und die Kandidaten auf etwaige Leichen im Keller, bevor diese sich an vier öffentlichen Hearings dem Volk vorstellen.

Zudem geniesst er einen guten Ruf im Nationalrat, dem er bis 2020 angehörte. Balsiger bringt noch einen weiteren Punkt: «Beat Jans stammt nicht nur aus dem akademischen Klüngel der SP. Er machte zunächst eine Lehre zum Landwirt und studierte erst später an die ETH.» Mit den Bauern hat er aber keine einfache Beziehung, sagt Balsiger weiter. Er sei ihnen als Nationalrat ein paar Mal «an den Karren gefahren», so der Analyst.

