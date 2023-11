Nachbearbeitete Niederschlagsprognosen in der MeteoSchweiz App

Mit der Einführung von nachbearbeiteten Niederschlagsprognosen werden nun alle Grössen unserer lokalen Wettervorhersage in der MeteoSchweiz App mit statistischen Methoden und maschinellem Lernen kalibriert. Numerische Wettermodelle sind das Herzstück unserer Wettervorhersagen. Aber bevor die Lokalprognose in der MeteoSchweiz App sichtbar wird, sind noch einige Schritte nötig.

Ein solcher Schritt besteht in der Kombination von Informationen aus verschiedenen Wettermodellen und in der Korrektur systematischer Fehler. Wir tun dies, indem wir vergangene Vorhersagen mit Beobachtungen von Bodenmessstationen und Satelliten vergleichen. Dies wird als statistische Nachbearbeitung oder neudeutsch Postprocessing bezeichnet. In erster Linie wird bei der Nachbearbeitung versucht, systematische Fehler in der Vorhersage der Wettermodelle zu reduzieren. Eine Quelle solcher Fehler ist die begrenzte räumliche Auflösung der Wettermodelle. Mit Postprocessing können wir lokale Effekte besser darstellen





