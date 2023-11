Nachbarschaftsstreit eskaliert: Frau mit Schneefräse verletzt

Das zeigt folgender Vorfall in einer kleinen Gemeinde im Kanton Waadt: An einem Morgen im Dezember 2021 ist lautdas bereits angespannte Verhältnis zwischen einem Italiener und seiner Nachbarin komplett eskaliert.

Als der 60-Jährige gegen 9.30 Uhr mit einer elektrischen Fräse vor seinem Haus Schnee räumte, stellte seine Nachbarin ihr Auto nur wenige Meter von ihm ab. Der Grund: Sie wollte die Windschutzscheibe ihres Autos abtauen.

Daraufhin zielte der Nachbar mit seiner Schneefräse auf das Auto der 40-Jährigen und berieselte es mit Schnee. Die Aktion provozierte die Frau wiederum so sehr, dass sie wutentbrannt aus ihrem Auto auf den Nachbarn stürmte und ihn mit Schnee bewarf. Das belegen Videoaufnahmen. Doch mit der Reaktion des Mannes dürfte die Nachbarin nicht gerechnet haben. Dieser wiederum hob die Schneefräse hoch, um sich offenbar zu verteidigen.

Daraufhin zeigte die Waadtländerin ihren Nachbarn wegen Körperverletzung an. Nun wurde er für schuldig befunden. Wie der Gerichtspräsident in seinem Urteil festhält, sei zu bezweifeln, dass der Beschuldigte die Absicht hatte, die Beschwerdeführerin zu verletzten. Der Beschuldigte hätte offenbar nicht damit gerechnet, dass die Frau plötzlich auf ihn zukommen und ihm Schnee ins Gesicht werfen würde. Dennoch sollte ein solcher Gerätetyp nicht in der Nähe von Personen verwendet werden, so das Urteil.

Demnach hätte der Beschuldigte die Fräse anhalten oder zumindest damit auf Abstand gehen müssen. «Durch die weitere Nutzung seines Geräts hat er gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht sowie gegen die Gebrauchsanweisung der Fräsmaschine verstossen», wie das Gericht sein Urteil weiter begründet.Die Frau hat eine deutlich sichtbare Narbe an der Hand sowie die Sensibilität in den Fingern teilweise verloren.

