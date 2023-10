Nachbarsbub im Keller mit Vibrator belästigt – Mann freigesprochen!

Im Bezirksgericht wurde entschieden, dass ein Mann einen 16-jährigen Jugendlichen sexuell missbraucht hat - hierfür wurde er allerdings nicht verurteilt. - keystoneDoch zu einer Verurteilung in diesem Zusammenhang kam es im Endeffekt nicht.

Der Kern der Kontroverse: Wann genau fand der «Vorfall im Keller» statt? Beide Parteien stimmen überein, dass es einen Vorfall gab, allerdings gibt es eine Uneinigkeit über das genaue Datum.des Opfers stattgefunden hat. Wenn dies zutrifft, wäre das Opfer rechtlich gesehen kein Kind mehr und die Anklage würde hinfällig werden.Das mutmassliche Opfer beschreibt den Vorfall als traumatisch und belastend, wie der «Landbote» berichtet.

Er erinnert sich an ein unangenehmes Treffen im Keller des Beschuldigten, bei dem er sich auf eine Werkbank gelegt hatte. Der ältere Mann fuhr ihm dann mit einem Vibrator oberhalb seiner Kleidung über den gesamten Körper. Dabei berührte er auch mehrmals seinen

Mutmasslich versuchte er danach, die Hose des Jugendlichen zu öffnen. Nachdem das Opfer zu weinen begann, stoppte der Beschuldigte seine Handlungen. Trotz dieses Ereignisses versuchte das junge Opfer weiterhin freundlich zu seinem Nachbarn zu sein.Eine Reihe von Chats zwischen den beiden scheint Licht auf ihre Beziehung und den Zeitpunkt des Vorfalls zu werfen.

Sie glaubt, dass sich das Opfer beim Datum geirrt haben könnte und keine falschen Anschuldigungen gemacht hat. Sie betont auch, dass sich das Opfer schon vor dem Vorfall aufgrund der sexuellen Themen unwohl gefühlt habe.gemacht habe. Allerdings wurde er hierfür nicht verurteilt, da ein solcher Vorfall innerhalb von drei Monaten gemeldet werden muss. Der Jugendliche habe allerdings zwei Jahre verstreichen lassen. headtopics.com

