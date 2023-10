Nachbarn und Freunde unterstützen den Wiederaufbau von Lahaina

Zunächst unterstützte er einen Restaurantbesitzer und finanzierte das Vorhaben selbst.den verheerenden Bränden. Nun erhält er Unterstützung von Nachbarn und Freunden, die gemeinsam zwei Tiny Houses für seine Familie errichten. Der lokale Baumeister Juan Ricci startete das Projekt aus eigener Tasche und initiierte später eine GoFundMe-Kampagne für weitere Mittel.

Mit Riccis sachkundiger Anleitung begannen die winzigen Häuser Form anzunehmen.Ricci und sein Team leisteten dabei nicht nur kostenlose Arbeit. Sie unterrichteten Fincher auch in handwerklichen Fertigkeiten wie Isolierung, Türrahmenbau und Dachdeckung. «Er begann mit dem Bau dieser Häuser aus der Güte seines Herzens heraus und bezahlte alles aus eigener Tasche. Er vertraut darauf, dass das Geld kommt», schreibt ein Freiwilliger auf der GoFundMe-Seite.

Weiterlesen:

nau_live »

Demos in Bern: Wegen Gaza und Rechtsrutsch protestieren Palästina-Freunde und AntifaIn Bern kommt es am Samstag zu zwei heiklen Kundgebungen. Nur eine davon ist bewilligt. Weiterlesen ⮕

Alte Freunde: Katar unterstützt Hamas mit MillionenDas reiche Golf-Emirat Katar hat die Hamas-Regierung in Gaza in den vergangenen Jahren mit Millionenzahlungen unterstützt - mit Wissen und Zustimmung Israels. Weiterlesen ⮕

Alte Freunde: Katar unterstützt Hamas mit Zustimmung IsraelsDas reiche Golf-Emirat Katar hat die Hamas-Regierung in Gaza mit Millionenzahlungen unterstützt, und zwar mit Wissen und Zustimmung Israels. Weiterlesen ⮕

Alte Freunde: Katars Emir Tamim bin Hamad al-Thani besucht den GazastreifenKatar hat die Hamas-Regierung in Gaza in den vergangenen Jahren mit Millionenzahlungen unterstützt – und zwar mit Wissen und Zustimmung Israels. Weiterlesen ⮕

Der Drei- und der Fünfjährige im CamperWie betrunkene Freunde, die man auf eine Reise mitgenommen hat. Eltern von drei kleinen Kindern haben kaum Zeit für Erholung in den Ferien. Weiterlesen ⮕

Russland tötet nach eigenen Angaben pro-ukrainischen Agenten mit Sprengsatz +++ Ukraine im Osten unter DruckAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕