Nach über 20 Jahren im Amt: Michael Götte tritt aus dem St.Galler Kantonsrat zurück

Drei Ämter sind eines zuviel. Das sagte Götte bereits Anfang Oktober. Für ihn war klar: Schafft er die Wiederwahl in den Nationalrat, so tritt er aus dem St.Galler Kantonsrat zurück, was nun auch der Fall ist.

Als 23- Jähriger ist Michael Götte 2003 in den St.Galler Kantonsrat eingezogen. Für Götte waren die elf Jahre als Fraktionspräsident der SVP die «spannendste Zeit», wie er in einer Medienmitteilung verlauten lässt. Ebenso würde er die sechs Jahre als Mitglied der Finanzkommission und vier Jahre als Präsident der Kommission für Aussenbeziehungen nicht missen wollen.

Als Nationalrat werde sich der Goldacher in Zukunft für den Kanton St.Gallen und die Ostschweiz engagieren, heisst es weiter im Communiqué. Dabei setze er auf die Zusammenarbeit mit den Vertretern der kantonalen Politik. Michael Götte sagt: «Ich hoffe sehr, dass ich bei meiner Arbeit in Bundesbern auf die vielen Bekanntschaften und Kontakte aus meiner Zeit als Mitglied des Kantonsrats zählen kann. headtopics.com

