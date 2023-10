Nach Massenpanik: Tausende gedenken in Seoul der Opfer

in Seoul haben Tausende von Menschen bei einer Grosskundgebung in der südkoreanischen Hauptstadt der 159 Todesopfer gedacht.

Die Teilnehmer forderten am Sonntag zugleich weitere Untersuchungen zu dem Unglück vom 29. Oktober 2022 während unorganisierter-Feiern im Vergnügungsviertel Itaewon. Viele hielten kleinere Schilder mit dem Schriftzug: «Findet die Wahrheit heraus».

Die Gedenkveranstaltung, die zugleich Kundgebung war, fand auf dem Rathausplatz im Zentrum der Zehn-Millionen-Metropole statt. An ihr nahmen auch viele Familien der Opfer teil. Auf dem Platz hatten Organisationen schon im Februar einen Gedenkaltar mit den Fotos der Opfer aufgestellt. Viele Kundgebungsteilnehmer legten dort weisse Chrysanthemen als Zeichen der Trauer nieder.Die nächtliche Katastrophe hatte in dem Land für grosses Entsetzen gesorgt. headtopics.com

Nach Attacke mit 18 Toten: Grossfahndung nach Täter im US-Staat MaineNach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem… Weiterlesen ⮕

Armeesprecher: Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden die Truppen sich nach… Weiterlesen ⮕

Corina Liebi (GLP): Wie Bern tausende Rechnungen nicht bezahlteKürzlich wurde bekannt, dass die Stadt Bern mit IT-Problemen zu kämpfen hat. Dies führte unter anderem dazu, dass zahlreiche Rechnungen nicht bezahlt wurden. Weiterlesen ⮕

UN: Tausende brechen im Gazastreifen in Lager für Hilfsgüter einAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Humanitäre Notlage in Gaza: Tausende Menschen brechen in Lagerhäuser einIn der Nacht sind vereinzelte Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen. Laut der Nachrichtenagentur «Reuters» war das Ziel des Manövers, nach Geiseln zu suchen. Weiterlesen ⮕

Tausende nehmen an Palästina-Demonstration in Zürich teilMehrere Tausend Personen haben am Samstag in Zürich an der Demonstration «für ein freies Palästina»… Weiterlesen ⮕