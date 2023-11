Nach Lüthi-&-Portmann-Pleite: Detailhandel befürchtet Lücken im Fleischregal

würden am Standort in Deisswil bei Münchenbuchsee weiterbeschäftigt. Bis zu 100 Mitarbeitende werden auf die Strasse gestellt. Weitere Fragen zur Situation und zur «Rettungsaktion» wollten die beiden Unternehmen nicht beantworten.Mit der amtlichen Publikation kristallisiert sich heraus, was vorerst eine Vermutung blieb. Die FF übernimmt einzig einen «Grossteil» der Belegschaft und nicht etwa einzelne oder gar alle Firmen der Lüthi-Gruppe.

Am späteren Mittwochnachmittag bestätigt die Frischfleisch AG in einer Mitteilung ausdrücklich, dass es sich um keine Übernahme der Lüthi-&-Portmann-Gruppe handle. Der Zusammenbruch der Lüthi-Gruppe eröffne der FF neue Möglichkeiten.

Laut der kantonalen Wirtschaftsdirektion ist noch keine Meldung über eine Massenentlassung eingegangen. Das wäre aber bei einem Stellenabbau in dieser Grössenordnung zwingend.Die Nachricht vom Konkurs von Lüthi & Portmann habe die Branche «überrascht», sagt Leonhard Sitter, Sekretär des Fleisch-Fachverbands Kanton Bern.(eine Überproduktion sorgte für Tiefpreise).

Von einer allgemeinen Krise könne aber nicht gesprochen werden. Die Nachfrage nach Fleisch und insbesondere nach Schweizer Fleisch bleibe konstant, «trotz der zunehmenden Bemühungen diverser Akteure, die Fleischproduktion und den -konsum als Ursache vieler Übel an den Pranger zu stellen».

